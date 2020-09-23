LPG'li araçta gaz kaçağı korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda park halinde olan 43 UA 639 plakalı LPG'li otomobilde gaz sızıntısı meydana geldi. Çevreye yayılan koku nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Muhtar Taner Gök, otomobilin kapı ve camlarını açarak gaz sıkışmasını önledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri gaz sızıntısına müdahale etti.

LPG ustaları tarafından otomobilin bagaj kapağı açılarak LPG tankından boruya giden vana kapatıldı. Yaşanan panik anları ise kısa sürede yapılan müdahale ile sona erdi.

Olaya ilk müdahale eden İstasyon Mahallesi Muhtarı Taner Gök, "Gaz kokusu geldi. Sonra çevrede baktık beyaz otomobilden kokunun geldiğini fark ettim. Vatandaş kısa süreli park etmiş ve kapılarını açarak gaz sıkışmasını önledim, daha sonra da polis ve itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi.