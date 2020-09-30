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Haberler Kütahya Kütahya'da 200 nüfuslu köy karantinaya alındı

'da 200 nüfuslu köy karantinaya alındı

'nın Emet ilçesinde 200 nüfuslu Eseler köyünün korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi

Kütahya'da 200 nüfuslu köy karantinaya alındı

İHA

30.09.2020, 18:12

Bugün toplanan Emet İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu, Emet Eseler köyünde artan Covid 19 vakaları nedeniyle köyün tamamının 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Eseler köyünde (Covid-19) pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın hızının düşürülmesine olan en üst seviyeye taşımak için 30 Eylül 2020 saat 15.00'ten, 14 Ekim 2020 saat 15.00'e kadar 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir. 200 nüfusun yaşadığı Eseler köyünde köydeki vatandaşların ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerince karşılanacak'' ifadeleri kullanıldı.

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