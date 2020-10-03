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'da acı olay! Çırağın dikkatsizliği ölüme yol açtı

'da tamirhane dükkanındaki 17 yaşındaki dikkatsiz çırak ustasını ezdi. Genç adam iş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası işyerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, ’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sabah Gazetesi'nden İhsan Tunçoğlu'nun haberi...

Kütahya'da acı olay! Çırağın dikkatsizliği ölüme yol açtı

SABAH

03.10.2020, 14:35

Kütahya'da bir oto tamirhanesindeki iş kazasında 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yakup Kaya (34) aracını tamir ettirmek için Kütahya Sanayi Sitesi 47. Sokak'taki bir oto tamirhanesine geldi. Kaya, aracını tamir ettirdikten sonra kontrol etmek amacıyla aracın altına girdi.

TÜNEL İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ
Kaya aracın dingil kısmına bakmak için kontrol kanalına girdiğinde, iş yerinde çırak olarak çalışan S.K. (17) direksiyonu çevirmek için araca binip viteste bulunan aracın kontağını çevirdi. Aracın hareket etmesi sonucu Yakup Kaya tünel ile araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.



112'ye yapılan ihbar üzerine iş yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yakup Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, S.K. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğüne götürüldü.

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