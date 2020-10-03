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Haberler Kütahya Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

taciri polisten kaçamadı

'da madde getirip sattığı iddia edilen Y.K isimli zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlının Kütahya’da bir hukuk bürosunda katip olarak çalıştığı öğrenildi.

Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

03.10.2020, 13:22

Kütahya dışından uyuşturucu madde getirip sattığı iddia edilen zanlı, Narkotik polisi tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Y.K. isimli zanlıyı takibe alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından bonzai isimli sentetik uyuşturucu maddesi satışı yaptığını tespit etti.

Yapılan operasyon sonrası yakalanan Y.K., ifadesi alınmak üzere Narkotik Şubeye götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra Kütahya Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan zanlı, Kütahya'da bir hukuk bürosunda katip olarak çalıştığı öğrenildi.

İHA

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