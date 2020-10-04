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'da faciası! 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Son dakika... Ktahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5’inci katında çıkan yangında anne kurtarıldı, 4 yaşındaki , yaşamını yitirdi.

Kütahya'da yangın faciası! 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

AA

04.10.2020, 09:03 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,09:07

Kütahya'nın Gediz ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

Uluoymak Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Şermin Günay, alevleri söndürmeye çalıştığı sırada oğlu Yakup Sabri Günay (4) yoğun duman arasında kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin ve yoğun dumanın olduğu daireye giren emniyet güçleri, Şermin Günay ile yan dairedeki yaşlı çifti kurtardı ancak çocuğa ulaşılamadı.

Kısa sürede olay yerine gelen Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Daha sonra evde yapılan incelemede bir koltuğun altında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç olay yerinde incelemede bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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