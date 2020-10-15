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Haberler Kütahya Kütahya'da temaslıları bildirmedi, savcılık soruşturma başlattı

'da temaslıları bildirmedi, savcılık soruşturma başlattı

'nın ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa K. hakkında temaslı olduğu kişileri ekibine bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da temaslıları bildirmedi, savcılık soruşturma başlattı

15.10.2020, 16:09

Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'de yaşayan Mustafa K.,rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mustafa K., izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırma sonunda Mustafa K.'nin temas kurduğu 4 kişinin adını, filyasyon ekibine bildirmediği tespit edildi.

Mustafa K.'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı. Hisarcık Kaymakamlığı da savcılığa suç duyurusunda bunuldu. Savcılık, Mustafa K. hakkında 'Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak' suçundan soruşturma başlattı.

DHA

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