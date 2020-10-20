Ada çayı, köylülerin kazanç kapısı oldu

Hisarcık'a bağlı Karbasan köyünde, 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile başlanan ada çayı üretimi, 4 yılda 52'den 300 dekara yükseldi. Köyde yaşayan yaklaşık 100 ailenin kazanç kapısı haline gelen ada çayında bu yıl üretim, 50 tona ulaştı. Muhtar Mehmet Bilkaya, ada çayının, köy çiftçisi için alternatif ürün ve kazanç kapısı olduğunu söyledi.





İl Özel İdaresi'nin 4 yıl önce başlattığı projeyle başlayan ada çayı üretiminin yıllık 50 ton olduğunu kaydeden muhtar Bilkaya, "4 yıl sürede İl Özel İdare kaynaklı 'Tıbbi-Itri Bitkilerin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde verilen desteklerle ada çayı çiftçilerimiz için alternatif bir ürün haline geldi.

Şu an köyümüzde ada çayı ekili alan yaklaşık 300 dekara, bu yılki üretim ise 50 tona ulaştı. Halen 100'e yakın aile ada çayı üretimi gerçekleştiriyor. Üretim aşamasında özellikle kadınlarımız aktif olarak çalışıyor. Haziran ayında başlayan hasat sonucu yaş ada çayını kalitesine göre yaş olarak kilosunu 1,5- 2 liradan, kuru ada çayının kilosunu ise 8- 10 liradan İzmir, İstanbul ve Manisa'dan gelen alıcılara satıyoruz.

Köyümüzde ada çayı üreticisi her geçen yıl artıyor. Ürünümüzün tek elden değerinde satılması ve ekim alanlarının çoğalması için devletimizden destek bekliyoruz" dedi.



DHA