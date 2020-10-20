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'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...

Son dakika... ’da tabela atölyesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası (54), fleks makinesinin boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...

20.10.2020, 12:59

Son dakika... Olay, dün akşam Fuatpaşa Mahallesi Tabakhane Sokak'ta meydana geldi. Tabela atölyesinde işçi olan Orhan Durmuş'un kullandığı fleks makinesi, dikkatsizlik sonucu boynunu kesti. Durmuş kanlar içinde yere yığılırken, çevre esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Orhan Durmuş'un çalıştığı atölyenin bitişiğinde iş yeri bulunan Mesut Yılmaz, "Akşam olduğu için iş yerimi kapattığım sırada komşuma 'iyi akşamlar' dedim, cevap gelmedi. Tekrar 'iyi akşamlar' dedim. Yine cevap alamayınca, kapıdan yaklaşıp, baktım. Yerde kanlar içinde yatıyor. Sonra karşı komşuya ambulans yakın olduğu için çağırmasını söyledik. Ekipler geldi" dedi.



DHA

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