İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ''Korana virüs salgınının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarının tehdit etmesini engellemek için, evlerde, kapalı mekan içerisinde ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma gibi vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetler 15 gün süre ile yasaklanmıştır. Alınan karara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. ifadeleri kullanıldı.
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Aslanapa'da ziyaretlere ve toplu faaliyetlere 15 gün kısıtlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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