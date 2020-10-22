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’ta Cuma namazları artık camilerde kılınacak

’nın ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'tan bu yana ilçe merkezinde kılınan Cuma namazlarının bu haftadan itibaren tüm camilerde kılınmaya başlanacağı duyuruldu.

Hisarcık’ta Cuma namazları artık camilerde kılınacak

İHA

22.10.2020, 13:45

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada," İlçemiz genelinde bir süredir Kapalı Pazar Yerinde kılınan Cuma namazları bu haftadan itibaren Covid-19 tedbirlerine harfiyen riayet edilerek camilerimizde kılınmaya başlanacaktır. Bu itibarla vatandaşlarımızın Cuma namazlarına gelirken maske takmaları, yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri, Cuma namazı esnasında cami içerisinde ve gerekli hallerde cami dışında sosyal mesafe çizgilerine riayet etmeleri, Cama namazı boyunca görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

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