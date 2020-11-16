Haberler Kütahya Simav’da kamuya açık alanlarda sigara yasağı

Simav’da kamuya açık alanlarda sigara yasağı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılmasını temin amacıyla ilçenin tüm cadde ve sokakları ile, meydanlar, parklar, pazar yeri, toplu taşıma araç durakları, otobüs terminali, yeme içme yerleri önlerinde maske kullanımı ihlal ederek sigara içmek yasaklandı.