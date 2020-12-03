Merkez üssü Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy olarak belirlenen deprem gece saat 00.25'de meydana geldi. Yerin 6.5 kilometre derinliğindeki deprem, ilçe merkezi ve çevre köylerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe sebep oldu.
Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Kütahya Altıntaş'ta deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.