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Haberler Kütahya Kütahya Altıntaş'ta deprem

Altıntaş'ta

Son dakika... 'nın Altıntaş ilçesinde, Kandilli Rasathanesi ve ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya Altıntaş'ta deprem

İHA

03.12.2020, 09:17

Merkez üssü Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy olarak belirlenen deprem gece saat 00.25'de meydana geldi. Yerin 6.5 kilometre derinliğindeki deprem, ilçe merkezi ve çevre köylerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
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