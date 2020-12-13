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Yaralı köpek tedavi için seferber oldular

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan köpek, 'dan gelen ve Eğitim Derneği Başkanı tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Yaralı köpek tedavi için seferber oldular

İHA

13.12.2020, 10:01

Yaralı köpek önce Emet Belediyesi Hayvan Bakım Noktası'na getirildi. Burada görevliler tarafından hemen tedavisine başlanılan yaralı köpek, belediye tarafından hazırlanan özel izin belgesi ile İstanbul'a gönderildi. Emet'li hayvansever vatandaş Elif Yıldız Nasuhoğu, ''Trafik kazasında 1 tane köpeğimiz yaralandı. 3 ayağı kırık ve ayrıca kalça kırığı da mevcuttu. Emet Belediye ekiplerimiz yaralı hayvanımızı, İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz'a teslim ettiler'' dedi.



İhbarı alır almaz yola çıktıklarını belirten SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, ''İhbar üzerine özel izinle 4 saatte Emet ilçemize geldik. Hiç mola vermeden hemen geri dönüyoruz. Köpeğimizin tedavisini yapacağız. Durumu ağır. Elif hanım, hem köpeğimizi bize teslim etti, hem de köpeğimizin tedavisi için bağışta bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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