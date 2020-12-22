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Haberler Kütahya Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü' Sürücüler zor anlar yaşadı

mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü' Sürücüler zor anlar yaşadı

ile Bursa sınırları arasında yer alan 'na mevsimin ilk düştü. Beyaz örtü her yere serilirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü' Sürücüler zor anlar yaşadı

AA

22.12.2020, 11:40

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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