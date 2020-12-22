Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü' Sürücüler zor anlar yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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