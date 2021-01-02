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Haberler Kütahya İrem 10 gündür kayıp! Ailesi ondan gelecek haberi bekliyor

İrem 10 gündür ! Ailesi ondan gelecek haberi bekliyor

Son dakika... 'nın ilçesinde 10 gündür olan 18 yaşındaki İrem Gül'den hala haber alınamıyor. Merak içindeki endişeli ailesi ondan gelecek haberi bekliyor.

İrem 10 gündür kayıp! Ailesi ondan gelecek haberi bekliyor

02.01.2021, 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021, 15:48

Emet ilçesinde, Eniştesi Murat Semerci'nin evinden 24 Aralık 2020 akşam saat 20.00'de, babamlara gidiyorum diye ayrılarak çıkan İrem Gül'den, 10 gündür haber alınamıyor.

İrem'in eniştesi Murat Semerci, yaptığı açıklamada, ''İrem'den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir hastalığı yok. Babamlara gidiyorum diye benim evimden çıktı. Babasına gitmemiş. Görenlerin en yakın polis karakoluna bildirmeleri istiyoruz'' dedi.
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