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Haberler Kütahya Karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika... 'nın ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden bir küçük çocuk hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

04.01.2021, 08:39

Son dakika... Edinilen bilgiye göre, yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş'ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş'ı evde baygın vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 10 yaşındaki Eda Karakaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybederken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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