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Haberler Kütahya Kütahya'nın 11 bin nüfuslu ilçesi sis denizinde kayboldu

'nın 11 bin nüfuslu ilçesi sis denizinde kayboldu

'nın ilçesi, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Sisten dolayı görüş mesafesi, ilçe merkezinde sabah saatlerinde 10 metreye kadar düştü.

Kütahya'nın 11 bin nüfuslu ilçesi sis denizinde kayboldu

04.01.2021, 11:43

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde ilçeye deniz kenarında bir şehir görünümü verdi. 11 bin nüfuslu ilçenin bazı mahallelerini içine alan yoğun sis, vatandaşların sosyal medyada fotoğraf paylaşımlarında, deniz kenarında bir şehir görünümü oluşturdu.

Bu görüntü sosyal medyada en çok beğenilen fotoğraf olurken böyle bir olayın daha önce yaşanmadığı belirtildi. Sisten dolayı görüş mesafesi, ilçe merkezinde sabah saatlerinde 10 metreye kadar düştü.

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