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Haberler Kütahya Kütahya’da 226 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

’da 226 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'nın ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 226 litre akaryakıt ele geçirildi.

Kütahya’da 226 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İHA

19.01.2021, 17:15

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz ilçesinde ikamet etmekte olan H.C isimli şahsın benzin ve motorin içerisine yağ karıştırarak miktarını artırmak suretiyle piyasaya karışım akaryakıt satarak haksız kazanç sağladığı yönünde bilgi elde edildi. Ekipler tarafından şahsın ev ve eklentisinde yapılan aramada, 223 litre motorin, 3 litre benzin ve 20 litre madeni yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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