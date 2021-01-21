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Haberler Kütahya Irak uyruklu şahıs, yolcu otobüsündeki 2 kadına cinsel tacizden gözaltına alındı

uyruklu şahıs, yolcu otobüsündeki 2 kadına cinsel tacizden gözaltına alındı

’da şehirler arası yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen uyruklu W.A.S. (29), polis tarafından gözaltına alındı.

Irak uyruklu şahıs, yolcu otobüsündeki 2 kadına cinsel tacizden gözaltına alındı

21.01.2021, 17:55

Eskişehir-Kütahya arasında sefer yapan yolcu otobüsündeki 2 kadın, Irak uyruklu W.A.S.'nın kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. İsimleri açıklanmayan kadınlar, polisi arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu.



Otobüste yolcu olarak bulunan W.A.S., gözaltına alındı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen W.A.S.'nin sorgusu devam ediyor.

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