  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor

'ın pandemide tercih ediliyor

'nın ilçesindeki , pandemide kalabalıktan uzak kalmak isteyenlerin adresi oldu. 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor

Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor

29.01.2021, 15:21

Koronavirüs sürecinde kalabalık ortamlardan uzak kalmak isteyenler, doğayla iç içe alanlara yöneliyor. Simav'ın 1450 metre yüksekliğinde yer alan Gölcük Yaylası da salgında tercih edilen yerlerden biri oldu. Yaylada bulunan Gölcük Gölü, bol oksijeni, orman ve göl manzarasıyla ilgi çekiyor. Özellikle sömestir tatilinde aileler, yaylaya geliyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre mesafede yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor. Herkesi güzel ilçemize davet ediyoruz" dedi.

Bölge sakinlerinden Ramazan İşleğen (40), "Gölcük Yaylası'na her zaman geliriz. Kışın kalabalık olmuyor. Canı sıkılan geliyor" diye konuştu.

Geçen yıl gölün buz tutmasıyla ilginin arttığını belirten Emine İşleğen (17) de "Bu yıl daha fazla ziyaretçi çekiyor burası. Müdavimleri de sürekli geliyor" dedi.

İzmir'den tatile gelen İsmail Özen (60) ise, "Simav'a kaplıcalar için geldim. Gölcük Yaylası'nı duyunca, burayı görmek istedim. Mükemmel bir yer, herkese tavsiye ederim" dedi.

Ailesiyle İzmir'den Simav'a tatile gelen Ömer Gürbulak (7), "Gölcük Yaylası'nı çok beğendim. Uzun yol geldik ama değdi" diye konuştu.

Zeynep Gürbulak (9) da "Gölcük Yaylası'na hayran kaldım. Gelirken bazı yerlerde kar gördük. Kartopu oynadık, eğlendik" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.