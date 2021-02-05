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Yankesiciler kıskıvrak yakalandı

’nın ilçesinde, Mehmet T. İsimli vatandaşı esnaf tezgahının önünde sıkıştırarak içinde bin 700 TL. olan cüzdanını çalan 3 yankesicinin, Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Yankesiciler kıskıvrak yakalandı
İHA

05.02.2021, 12:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021, 12:13

Alınan bilgiye göre, ilçe semt pazarında Mehmet T. isimli vatandaşın, 3 kişi tarafından bir tezgah önünde sıkıştırılarak gerçekleştirilen yankesicilik olayının failleri, Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Bin 700 TL parasının bulunduğu cüzdanının çalındığını fark eden Mehmet T.'nin başvurusu üzerine, plaka tanıma sistemi (PTS) ile 26 BF 189 plakalı şüpheli araç tespit edildi. Gediz bölgesi trafik ekiplerine bilgi verilerek, Uşak yolu üzerinde durdurulan aracın içindeki toplam 5 şahıs, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla göz altına alındı. Adliye'de ifadesi alınan şahıslardan İ.V., V.U. ve L.U. Uşak Cezaevi'ne sevk edilirken, diğer iki şüpheli L.K., ve A.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan bin 700 TL araç içinde ele geçirildiği belirtildi.

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