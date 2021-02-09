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’da bir araçta binlerce makaron ele geçirildi

’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kütahya’da bir araçta binlerce makaron ele geçirildi
İHA

09.02.2021, 20:55

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi Bahçelievler Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan sürücülüğünü C.S. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.
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