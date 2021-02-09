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Kütahya’da bir araçta binlerce makaron ele geçirildi

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem başlatıldı.