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Haberler Kütahya Tavşanlı'da anız yangını büyümeden söndürüldü

'da anız yangını büyümeden söndürüldü

'nın ilçesinde çıkan anız yangını yapılan ihbar ile büyümeden söndürüldü. Yangında boş bir arazinin yanında bulunan sazlık alan kısmen yandı.

Tavşanlı'da anız yangını büyümeden söndürüldü
İHA

09.02.2021, 23:29

Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangında boş bir arazinin yanında bulunan sazlık alan kısmen yandı.

Bölgeye yönlendirilen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

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