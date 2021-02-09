Tavşanlı'da anız yangını büyümeden söndürüldü

Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangında boş bir arazinin yanında bulunan sazlık alan kısmen yandı.

Bölgeye yönlendirilen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.