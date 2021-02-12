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Haberler Kütahya Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

’da polis tarafından durdurulan şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 0.80 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
İHA

12.02.2021, 22:57

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0.80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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