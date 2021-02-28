Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyümüzde, 17 Şubat itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır.

Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınında renk kodlarına göre kademeli normalleşme