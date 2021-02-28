  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı

Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı

(Covid19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün karantinaya alınan 'nın ilçesine bağlı Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı.

Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı
İHA

28.02.2021, 11:19

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyümüzde, 17 Şubat itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır.

Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınında renk kodlarına göre kademeli normalleşme

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.