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Haberler Kütahya Kütahya Mart ayını karla karşıladı

Mart ayını karla karşıladı

'da aralıklarla yağan , il merkezini beyaza bürüdü. Sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü.

Kütahya Mart ayını karla karşıladı

02.03.2021, 16:46

Kütahya'da bir anda etkisini artıran kar yağışı, park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 7, yüksek kesimlerde de 12 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Vatandaşlar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz yıl kar yağışı yeterle derecede değil. Bu yıl kış ayında çok kar yağdı. Martta yağan kar da bizleri sevindirdi" diye konuştu.

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