Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Elde edilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen H.A. isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, 375 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.