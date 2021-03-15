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Haberler Kütahya Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

'nın ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 375 gram kubar esrar ve 35 gram toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

15.03.2021, 16:03

Elde edilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen H.A. isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, 375 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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