Kütahya'da 70 gündür kapalı olan hayvan pazarı açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 70 gündür kapalı olan canlı hayvan pazarı, yeniden açıldı

Simav'da 12 Ocak günü, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, karantina kararı alındı. İlçeye, hayvan giriş ve çıkışı yasaklanırken, canlı hayvan pazarı da kapatıldı. İlçedeki küçükbaş hayvanların tamamının aşılanması ve 70 günlük karantinanın ardından hayvan pazarı yeniden açıldı.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, hastalığın sona ermesi için ilçe genelindeki yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvanın 2 aylık süreçte aşılandığını ve hastalığın tamamen bittiğini söyledi.

Yeniden hizmet vermeye başlayan pazarda hava koşulları nedeniyle az sayıda satıcı ve alıcı bulunurken, hayvan yoğunluğu yaşanmadı. Güvenlik önlemlerinin alındığı pazara, sağlık durumunu gösteren belgeleri ve kulağında küpesi bulunmayan hayvanlar alınmadı.

İç Ege'nin en hareketli hayvan pazarı olarak kabul edilen Simav Canlı Hayvan Pazarı'nın yeniden açılması hayvan yetiştiricilerinin yanı sıra bölge esnafını da sevindirdi.