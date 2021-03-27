Merkez Bölcek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yükselen alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kütahya'da ambalaj fabrikasında yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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