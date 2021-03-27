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Haberler Kütahya Kütahya'da ambalaj fabrikasında yangın

'da ambalaj fabrikasında yangın

Son dakika haberi....'da bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya'da ambalaj fabrikasında yangın
AA

27.03.2021, 22:10 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021, 22:19

Merkez Bölcek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yükselen alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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