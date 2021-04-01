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Haberler Kütahya Kumar oynayan 8 kişiye polis baskını

oynayan 8 kişiye polis baskını

Kumar oynayan 8 kişiye polis baskını

1.4.2021

KÜTAHYA'DA polis ekipleri, Alipaşa Mahallesi Orduevi sokaktaki adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarıyla polis baskınlarına karşı gözetlenen adrese baskın yapan polis ekipleri bina içinde boş haldeki farklı dairelere ve balkona saklanan toplam 8 kişiyi yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 8 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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