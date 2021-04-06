  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve parçaları çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve parçaları çıktı

’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücüsünün evinde yapılan aramada tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve parçaları çıktı
İHA

06.04.2021, 15:41

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fuat Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.D.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda fişek yatağı, horoz yatağı, tabanca gövdesi, 2 tabanca gövde parçası ve namlu ele geçirildi. Şüpheli H.D.'nin evinde yapılan aramada, polimer tabanca gövdesi, tabanca gezi, kuru sıkı tabanca için 2 gaz ve havai fişek atım aparatı, 2 kabza sırt parçası, 4 şarjör, 21 kuru sıkı tabanca fişeği, 6 kabza kapağının da aralarında bulunduğu çok sayıda parça ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.D. ifadesi için emniyete götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve parçaları çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.