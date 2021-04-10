Haberler Kütahya Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, nisan ayında tekrar yağan karın ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

10.04.2021, 17:18