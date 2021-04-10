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Haberler Kütahya Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Nisan ayında yağan kar Dağları'nı beyaza bürüdü

'nin kurulduğu topraklar olan ve ile sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Dağları, nisan ayında tekrar yağan karın ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

10.04.2021, 17:18

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.

Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara büyük bir hayranlık uyandırıyor.

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