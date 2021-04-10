Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.
Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara büyük bir hayranlık uyandırıyor.
Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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