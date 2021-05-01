İki tır kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada aynı araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya sebze taşıyan Niyazi Gümüş, kullandığı 59 ACD 999 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybedince bariyerleri yıkıp karşı yönün aktığı yola savruldu.

KABİNDE SIKIŞIP KALDILAR

Gümüş'ün kullandığı TIR, o sırada karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada Gümüş'ün kullandığı TIR devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı. Hurdaya dönen TIR'daki sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot'un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında diğer TIR'ın sürücüsü Mustafa Arıtürk'ün çarpışmayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhsan KARATAŞ