Son iki gün içinde ilçe merkezinde 2, Örenköy ve Dereköy köylerinde 1'er kişi olmak üzere toplam 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum vatandaşlar arasında korku ve endişeye neden olurken, ilçede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artmasının maske, mesafe ve temas tedbirlere yeterince uymamalarından kaynaklandığı belirtildi.
Hisarcık’ta koronavirüsten 2 günde 4 ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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