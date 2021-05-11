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Haberler Kütahya Kütahya'da tam kapanmada aralıksız denetim

'da tam kapanmada aralıksız denetim

'nın ilçesinde tam kapanma döneminde fırın ve marketlerde geniş kapsamlı denetimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'da tam kapanmada aralıksız denetim
İHA

11.05.2021, 17:21

Tam kapanma ve koronavirüs salgını nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, "Zabıta ekiplerimiz ve görevlilerimiz kurumsal süpermarketler dahil tüm işletmeler ile fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinde denetimlerini sürdürmektedir. Marketlerdeki ürün etiketlerini detaylı inceleyen zabıtalarımız fırın ve unlu gıda imalathanelerinde ise işletme ruhsatı, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına baktı. Yapılan denetimlerde ilçe merkezi ve mahallelerimizde faaliyet gösteren işletmelerin kurallara uyduğu tespit edilmiştir. Korona virüs salgını ile ilgili tedbirler konusunda hem esnaflarımızı hem de vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarımıza devam ediyoruz" dedi.

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