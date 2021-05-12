  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Birçok eyleme katılan terörist Kütahya’da yakalandı

Birçok eyleme katılan ’da yakalandı

Bölgede birçok eyleme katıldığı tespit edilen ve bir askeri personelin şehit edildiği eylemin faillerinden olduğu belirlenen ’da yakalandı.

Birçok eyleme katılan terörist Kütahya’da yakalandı
İHA

12.05.2021, 13:14

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri; 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 askeri personelin şehit edildiği eylemin faillerinden olduğu belirlenen ve aynı zamanda Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesme ve Hakkari'nin Erziki mevkiine EYP yerleştirilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilen, 2015-2019 yılları arasında PKK/KCK terör içerisinde faaliyet yürüten Welat Kato kod adlı T.Ö. isimli örgüt mensubunun Kütahya'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan T.Ö. isimli örgüt mensubu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Manisa merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Birçok eyleme katılan terörist Kütahya’da yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.