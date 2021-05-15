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Haberler Kütahya Hisarcık pazarında koronavirüs denetimi

pazarında koronavirüs denetimi

’nın ilçesinde tam kapanma döneminde Cumartesi günü kurulan pazar yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Hisarcık pazarında koronavirüs denetimi
İHA

15.05.2021, 17:09

Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi tam kapanma döneminde yaş sebze, meyve ve fide satışı için iki haftadan bu yana sadece Cumartesi günü kurulan ilçe pazarında denetlemelerde bulundu.

Denetimlerde, vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla kurulan Pazar yerine her aileden tek kişi olarak gelmeleri, Pazar yerine gelişlerinde araç kullanmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetim esnasında Kaymakam Karadağ ve Belediye Başkanı Çalışkan ayrıca esnafların, vatandaşların ve görevli personellerin Ramazan Bayramını kutladı.

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