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Haberler Kütahya Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı

'da bir köy daha karantinaya alındı

'nın ilçesine bağlı Işıklar köyünde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı
İHA

18.05.2021, 10:59

Altıntaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 10 günlüğüne karantina başlatıldığı belirtildi.

Işıklar köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi. Bu arada, karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

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