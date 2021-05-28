İlklerin kenti Aizanoi'de hummalı çalışma

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde hummalı çalışmalar sürüyor.





3 farklı noktada eş zamanlı kazı yapıldığını belirten Vali Ali Çelik, '' UNESCO Dünya Geçici Miras listesindeki Aizanoi'de Agora, Penkalas Çayı rıhtımı ile tarihi Roma köprüsünde kazı çalışmalarının eş zamanlı sürdürülüyor. Penkalas Çayı, rıhtım duvarının özgün malzemeleriyle antik dönemdeki haline kavuşturulacak. DSİ tarafından sürdürülen regülatör çalışması da büyük bir titizlikle devam ediyor'' dedi.