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Haberler Kütahya Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim üyesi alacak

3 Öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim üyesi alacak

29.05.2021, 11:40

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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