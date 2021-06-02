Gediz Yunuslar Barajı sulaması ve Domaniç Çamlıca Barajı sulamasının sözleşmeleri imzalandı

Kütahya Gediz Yunuslar Barajı sulaması ve Domaniç Çamlıca Barajı sulaması işlerinin ihalelerinin yapıldığını müjdeleyen Devlet Su İşleri (DSİ), Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Kütahya Gediz Yunuslar Barajı ve Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işlerinin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık. Kütahya Gediz Yunuslar Barajı işinin tamamlanması ile 6 bin dekar, Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işinin tamamlanması ile 13 bin 970 dekar arazi sulanacaktır. Projelerin Kütahya ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.





Genel Müdür Yıldız, temelden 38,25 metre yüksekliğe ve 1,94 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Kütahya Gediz Yunuslar Barajı işi ile 31 kilometrelik, temelden 51,83 metre yüksekliğe ve 3,37 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işi ile de 70 kilometrelik sulama hattı inşa edileceğinin altını çizerek projelerin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 28 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.