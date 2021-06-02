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Kütahya vaka artışında 5'inci il! Endişe verici rakamlar

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs (Covid-19) haftalık vaka haritası yayınlandı. Kütahya'da bir önceki hafta 134.91 olan 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısı 112.71'e geriledi. Bu orana göre, Türkiye'de Kütahya nüfusa oranla en yüksek vakanın görüldüğü 5. il konumunda. İl genelinde son bir haftada Koronavirüse yakalanan hasta sayısı ise 650 düzeyinde gerçekleşti.

İHA 02.06.2021, 17:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 17:38