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Haberler Kütahya Kütahya'da acı kaza! Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı

'da acı kaza! Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı

'da minibüsün, karayolları yol bakım aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu 14. kilometrede meydana geldi. Kazada, ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü ve 3 yol bakım işçisi yaralandı. Ekiplerin kazayla alakalı çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da acı kaza! Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı
AA

04.06.2021, 12:50

Kütahya'da minibüsün Karayolları yol bakım aracına ve işçilere çarpması sonucu 3'ü işçi, 4 kişi yaralandı.

Ramazan K. yönetimindeki 43 YB 721 plakalı minibüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 14. kilometresinde, park halindeki Celal Demirhan'ın bulunduğu Karayollarına ait 06 DS 6133 plakalı yol bakım aracına ve yolda çalışma yapan işçilere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol bakım aracı 5 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri ile işçiler İsa Küpeli ve Süleyman Bayburt 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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