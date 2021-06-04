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Kütahya'da acı kaza! Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı

Kütahya'da minibüsün, karayolları yol bakım aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu 14. kilometrede meydana geldi. Kazada, ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü ve 3 yol bakım işçisi yaralandı. Ekiplerin kazayla alakalı çalışmaları devam ediyor.