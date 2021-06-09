İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö.'nün kullandığı otomobili şüphe üzerine, uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada; 4 bin 638 uyuşturucu hap, 208,88 gram kokain ve 0,90 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü H.Ö., gözaltına alınırken, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.
Otomobilinde 4 bin 638 uyuşturucu hapla yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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