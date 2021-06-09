Haberler Kütahya Otomobilinde 4 bin 638 uyuşturucu hapla yakalandı

Otomobilinde 4 bin 638 uyuşturucu hapla yakalandı

Kütahya’da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 4 bin 638 uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ve bonzai ele geçirilirken, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.