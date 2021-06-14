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Haberler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 31 öğretim üyesi alacak.

Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

14.06.2021, 10:14

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacak.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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