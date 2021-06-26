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Haberler Kütahya Kütahya'da 2 dakika geç kalınca sınava alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü

'da 2 dakika geç kalınca sınava alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü

'da gerçekleştirilen ’na () girecek adaylar, kapıda metrelerce kuyruk oluştururken, 'nde 2 dakika geç kaldığı için sınav alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü.

Kütahya'da 2 dakika geç kalınca sınava alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü
İHA

26.06.2021, 11:48

Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi.

Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Bazı öğrenciler son anda sınava girerken, bazıları da geç kaldığı için sınava alınmadı.



Sınava saat 10.02'de gelen bir kız ve bir erkek öğrenci, okula girebilmek için yetkililere uzun süre dil döktü. Sınava alınmayan iki öğrenci ve velileri tepki göstererek göz yaşı döktü.

Kızı 2 dakikayla sınava giremeyen anne, "İki dakikadan ne olur? Evladımı 2 dakika geç kaldığı için sınava almadılar. Biz yoldan geldik. Sınav için Mersin'den Kütahya'ya geldik. Yazık değil mi evladımın emeklerine" diye tepki gösterdi.

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