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Haberler Kütahya Şaphane Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor

Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor

’nın ilçesinde bulunan ’nde doluluk oranın istenilen seviyede olmaması, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanıyor.

Şaphane Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor
İHA

28.06.2021, 09:19

Kışın kar yağışının az olması nedeniyle, gölü besleyen su kaynaklarında gerileme olduğu gözlenen Şaphane Göleti'nin, 3'te 1 oranında azaldığı gözlendi.

3 bin 40 dekar alanda, tamamen gölete dayalı tarım yapan vatandaşlar, "Geçen yıl bu dönemde Şaphane göletini besleyen su kaynakları çok daha fazla idi. Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmamasından dolayı su kaynaklarının çoğu, özellikle ormanlık alandaki göleti besleyen çeşmeler kurudu. Bu yüzden baraj ve göletlerin eskiye nazaran 2 metreye yakın geriye çekildiğini gördük. Beklentimiz yağışların olması ve önümüzdeki dönem yaşanacak herhangi bir su sıkıntısı çekmememiz" dediler.
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