Koca: Mizahi çağrıya soruşturma gereksiz

KÜTAHYA'DA, İl Sağlık Müdürlüğü şehirlerarası otobüs terminaline mobil aşı birimi kurarken, birimde görevli sağlık personeli standın başında "Sinovac ve Biontech" diye bağırdı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise görevli sağlık personelinin vatandaşları mizahi tavırla Kovid-19 aşısı olmaya davet ettiğini hatırlattı. Bakan Koca, "Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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