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Haberler Kütahya Nikah sonrası nostalji yaptılar

Nikah sonrası nostalji yaptılar

Nikah sonrası nostalji yaptılar

9.7.2021

KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesinde evlenen çift, nikah sonrası okul yıllarında beraber öğrenim gördükleri Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfta aynı sırada oturup anılarını tazelediler. Simav ilçesinde bekçi olarak görev yapan 23 yaşındaki damat Serkan Uygun, eşi ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Hamide Boran ile 8 sene önce Hisarcık Çok Programlı Lisesinde öğrenim gördükleri esnada tanıştıklarını ve birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

Uygun, "Nikah sonrası gelinlik ve damatlıkla soluğu ilk tanıştığımız ve birbirimize aşık olduğumuz lisemizde aldık. Eşimle mezun olduğumuz okula gelmek bizi çok heyecanlandırdı. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı okul yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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