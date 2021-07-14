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Haberler Kütahya 15 Temmuz gazisi gözündeki şarapnel parçası ile yaşıyor! O geceyi anlattı

gazisi gözündeki şarapnel parçası ile yaşıyor! O geceyi anlattı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Kütahyalı gazi Ali Karayiğit, o gece ile ilgili olarak ", vatanını seven insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi" dedi.

15 Temmuz gazisi gözündeki şarapnel parçası ile yaşıyor! O geceyi anlattı
İHA

14.07.2021, 12:17

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan Karayiğit, 15 Temmuz 2016 İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan Karayiğit, 5 yıl sonra o geceyi İHA'ya anlattı. Karayiğit, "Biz o gece 11 -12 gibi köprüye çıktık. Tanklar vardı, üç tane idi hatta. Elinde tüfekle bekleyen askerler vardı. İnsanların üzerlerin ateş ediyorlardı. Saatler ilerledikçe, sis bombası, ses bombası attılar. En son sabaha karşı saat 6 gibi, bizim üzerimize tankla atış yaptılar. Top mermisi benim arkamda patladı. Oradaki vatandaşlar beni alıp ambulansa bindirdiler, hastaneye götürdüler" diye konuştu.



15 Temmuz gecesi başına isabet şarapnel parçası ile yaralandığını belirten Karayiğit, "İstanbul'da özel bir Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. O gece orada dehşeti yaşadık. Bizim elimizde o gün silah yoktu. Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerleri ikna etmeye çalıştık. Benim gibi orada on binlerce vatansever vardı. Ben o gece vatan için bayrak için çıktım. Benim başıma isabet eden şarapnel parçası ile yaralandım. Gözümde şarapnel parçası duruyor ve o benim için şeref madalyasıdır. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.



Evli ve iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi. 15 Temmuz gece başına isabet eden şarapnel parçasını ise saklayan Ali Karayiğit, o geceyi asla unutmayacağını söyledi.

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